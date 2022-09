Mbappé, un parco auto di lusso ma niente patente: «Ho sempre avuto autisti, non ho bisogno di guidare»

Su Il Foglio Sportivo. Ha persino una Ferrari che vale più di mezzo milione. «La patente è una di quelle piccole cose che non mi sono potuto permettere»

Il Foglio Sportivo dedica un pezzo ai calciatori senza patente. Ce ne sono diversi, anche Mario Rui. Ma è incredibile il caso del gioiello del Psg, Kylian Mbappè. Ha un garage pieno di auto di lusso, ma non le sa guidare e delega tutto ad un autista.

“Un parco auto da invidia: ci sono, nuove di concessionario, una Ferrari 488 Pista (valore più di mezzo milione), un paio di Audi (una R8 da 562 cavalli e una RS7) una Range Rover, una Mercedes Classe V e, udite udite, qualche veicolo più accessibile: una Touareg, una Tiguan e un Multi Van marchiati Volkswagen. Sono queste ultime quelle che macinano qualche chilometro. Naturalmente con al volante l’autista messo a disposizione dal Psg, l’omino ogni giorno chiamato a gestire i trasferimenti dell’assistito. L’attaccante francese ha giustificato con naturalezza questo vezzo: “Ho sempre avuto autisti a disposizione, non sento il bisogno di guidare. La patente è paradossalmente una di quelle piccole cose che non mi sono potuto permettere. Per la mancanza di tempo e perché comunque l’autonomia di potermi muovere mi è sempre stata garantita prima dal Monaco, poi dal Psg””.