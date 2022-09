Marca: «È la peggiore Juve della storia recente. L’inizio di stagione è indegno della sua grandezza»

In Spagna il noto quotidiano Marca dedica un lungo approfondimento allo stato di salute della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva in Champions League: dopo aver perso al Parco dei Principi, infatti, i bianconeri hanno lasciato il passo anche al Benfica, stavolta tra le mura amiche. Marca scrive:

A mettere a confronto gli attuali risultati della Juventus con quelli raggiunti allo stesso momento della stagione negli anni passati – fatta eccezione per la Serie B e per il periodo immediatamente successivo a Calciopoli – non è irragionevole dire che è la peggiore Juventus della storia recente. Mai, prima d’ora, i bianconeri avevano perso le prime due partite della fase a gironi di Champions League… Ed aggiungere a questo record fortemente negativo i quattro pareggi nelle prime sei partite di Serie A, di certo, non aiuta.