Maldini: «Berlusconi spesso chiama Pioli e gli chiede di non giocare troppo con il portiere…»

Nel suo intervento al Festival dello Sport, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato anche del rapporto che ha con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, oggi al Monza.

“Galliani è milanista vero. Quando lamentammo il torto arbitrale contro lo Spezia lui incontrò Serra in B per una gara del Monza e gli disse come si era permesso ad annullare quel gol al Milan. In passato abbiamo avuto incomprensioni ora il rapporto è splendido. Lui è milanista dentro, è un grandissimo dirigente. Lunga vita a Galliani, gli dobbiamo tanto. Berlusconi non mi dà consigli sulla formazione ma mi ha chiamato ultimamente per consigliarmi un acquisto. Non posso dire di chi si tratta. Chiama spesso Pioli a cui chiede di non giocare troppo con il portiere, cosa che però noi facciamo. Anche lui è grandissimo tifoso del Milan ed è felice del nostro percorso”.