Lotito: «Sarri resta al suo posto, non c’è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto»

Al Messaggero: «E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo».

Maurizio Sarri ha pensato davvero alle dimissioni dalla panchina della Lazio. La sua non era una provocazione, né una dichiarazione a caldo dopo una sconfitta. Il Messaggero lo scrive chiaramente.

Al di là della sconfitta in Europa League, lo tormenta il fatto che, a distanza di 14 mesi dal suo arrivo, ancora non riesce a debellare i blackout della squadra.

Ma Lotito non lo lascerà andar via così facilmente. Il quotidiano riporta le parole del presidente biancoceleste, dal Molise.

«Sarri non va via, resta al suo posto, non c’è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto. Il problema della Lazio va comunque risolto, una volta per tutte, e subito».