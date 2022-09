Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione della presentazione della Partita della Pace, in programma il prossimo novembre. Ha parlato di guerra e di pace e raccontato un retroscena su Maradona che riportiamo da Tuttomercatoweb.com.

«Vent’anni fa, quando entrai nel mondo del calcio, dissi che il calcio doveva insegnare e moralizzare. Siamo in un contesto storico difficile ai fini della pace. L’appello del Santo Padre deve essere recepito da tutte le persone che vivono all’insegna dello sport. Le guerre nascono per prevaricare. Questa è nata per interesse geopolitico, non ha niente a che fare con i valori umani. Noi sul campo siamo avversari, non nemici, e dobbiamo essere accomunati dai valori: rispetto della razza, della condizione sociale. Il calcio deve unire, non dividere. La nostra vittoria è la pace».