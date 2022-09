Le Parisien: il mancato arrivo di Skriniar è un fallimento per il mercato del Psg

Il mancato arrivo di Skriniar è stato un vero e proprio fallimento per il mercato del Psg, scrive l’edizione odierna di Le Parisien.

Indicato fin dal primo momento come uno degli acquisti prioritari, il difensore centrale dell’Inter si era assicurato posto da titolare nella squadra di Galtier e un contratto alto in rosa . Anche l’Inter era interessata all’operazione in corso poiché il suo contratto scade il 30 giugno e dal 1 gennaio è libero di trattare con chiunque .