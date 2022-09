Le Parisien: il Chelsea vuole riempire di soldi Luis Campos per portarlo subito a Londra

8 milioni l’anno per il portoghese e 300 milioni da spendere in due sessioni (gennaio e luglio) per rifare i Blues. Al Psg andrebbe un indennizzo

Boehly è «on fire»: così scrive il quotidiano francese Le Parisien, che ha confermato l’indiscrezione diffusa qualche giorno fa dal Daily Mail: il proprietario del Chelsea ha messo nel mirino Luis Campos, attualmente impegnato con il Paris Saint Germain. Dopo aver cambiato allenatore, infatti, Boehly vorrebbe affidarsi al dirigente portoghese ex Lille almeno per le prossime due sessioni di calciomercato. E per farlo è disposto ad un’offerta da capogiro: otto milioni di euro l’anno. Le Parisien:

Secondo le nostre informazioni, il proprietario del club inglese ha offerto a Campos uno stipendio annuo di 8 milioni di euro per convincerlo a lasciare subito al Psg e farsi carico delle prossime due finestre di mercato, quella di gennaio e quella della prossima estate, entrambe nel 2023. Due sessioni in cui il Chelsea gli metterebbe a disposizione un budget faraonico di 300 milioni di euro da investire per ricostruire la squadra.

Teoricamente – fa sapere Le Parisien – nel contratto che lega Campos al Psg non c’è nessuna clausola che gli impedirebbe di accettare. Attenzione, però, perché Campos, oltre al Psg, lavora anche col Celta Vigo. E di certo non può lavorare per tre club. Dunque dovrebbe lasciare il Paris. Ad oggi una conclusione dell’affare a breve termine pare improbabile, ma è bene specificare che si potrebbe fare. Richiederebbe semplicemente una sorta di indennizzo in favore del club di Al Khelaifi.