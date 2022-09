Daily Mail: Todd Bohely vuole assumere Luis Campos al Chelsea

Il proprietario dei Blues non è soddisfatto dell’organizzazione della squadra e vorrebbe il direttore sportivo del Psg. Gliene ha già parlato

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Chelsea vorrebbe il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, affinché possa lavorare con il nuovo allenatore, Graham Potter.

Il nuovo proprietario dei Blues, Todd Boehly, è insoddisfatto sia delle prestazioni che della struttura della squadra, motivo per cui ha esonerato Tuchel. Boehly avrebbe già parlato con Campos e anche con Potter, appena nominato. Il nuovo tecnico ha sottolineato l’importanza del ruolo del direttore sportivo in una squadra.

Boehly, dunque, sta spingendo per far sì che l’accordo venga preparato per la prossima finestra di mercato, prevista a gennaio.