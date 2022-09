La Stampa: Haaland si è preso il City, il centravanti classico che Guardiola ha sempre detestato

La Stampa dedica un articolo ad Erling Haaland, autore, contro il suo ex Borussia Dortmund, di un gol vintage, alla Cruyff. Ha già 26 gol in Champions, a soli 22 anni. Dopo anni passati a rinnegare il ruolo della punta pura e piuttosto a costruire gioco per falsi nove, Guardiola ha voluto uno come lui.

“L’allenatore potrebbe già trovarsi di fronte a chi sa come andare oltre ed è un uomo che non ha nessuna attinenza con il suo calcio e che lui ha stravoluto. Anni a costruire gioco per falsi nove, a ignorare il ruolo salvifico della punta pura, a lasciar trapelare un certo fastidio, quasi una forma di disgusto, verso chi se ne sta in disparte e poi sbuca all’improvviso per il colpo che resta. Anni a ignorare tutti quelli con le caratteristiche del bomber classico, a lasciare in panchina Ibra, al Barcellona. E poi, quando parte la riffa per il calciatore che più segna in Europa, lui si sbraccia. Lui lo vuole. E ha ragione. In parte tradisce il suo credo e in parte accetta l’anomalia. Perché Haaland passa intere partite senza entrare in un’azione e poi decide la sfide però lo fa in un modo inedito”.