La moglie di Bochicchio: «Sono senza una lira. I miei figli ed io abbiamo dovuto cambiare stile di vita»

A tre mesi dalla morte del broker dei vip, Massimo Bochicchio, in un incidente stradale, Il Messaggero intervista sua moglie, Arianna Iacomelli. Ieri il suo avvocato ha chiesto ai giudici del Tribunale di Roma il dissequestro di 500mila euro depositati sul suo conto.

La Iacomelli racconta di trovarsi in difficoltà economiche.

«Sì, ma non solo da ora. Sono in difficoltà da due anni, da quando Massimo era partito per andare a Dubai e poi in Indonesia. Non mi ha lasciato nulla. Non sono scappata con alcun malloppo. Mio marito era ottimista e contava di restituire tutto ai suoi creditori, ma non ha fatto in tempo. Non ha pensato a lasciarci nulla, perché non credeva certo di morire».