Il suo tentativo di resistere al passare del tempo sta diventando sempre più disperato, non capisce che segnare non è più così ovvio, per lui

Gli addii fanno piangere, scrive La Faz. L’addio di Federer e le lacrime di Nadal ce lo hanno dimostrato solo qualche giorno fa. Ma a volte bisogna piangere anche per i non addii. Come quello di Ronaldo, che ha perso l’occasione per lasciare il calcio in maniera dignitosa.

“A volte bisogna piangere anche per i non addii. In altre parole, carriere che in realtà sarebbero potute finire bene e gloriosamente, ma dove la superstar in questione semplicemente non riesce a convincersi a farla finita: che sia per passione per il suo sport, per divertimento in una prova di forza con gli altri, o per sete di riconoscimento. È il caso del 37enne Cristiano Ronaldo, i cui tentativi di resistere in qualche modo al passare del tempo stanno diventando sempre più disperati”.

Dopo essere stato determinante nel Manchester United e nel Real, ora cerca disperatamente fortuna anche negli ultimi anni di carriera. In estate, ricorda il quotidiano, i tentativi di Mendes di piazzarlo ovunque, in Europa, sono stati “decisamente imbarazzanti e hanno suscitato battute e ridicolo ovunque”.

Ronaldo si destreggia in una situazione sempre più complicata: mentre l’allenatore dello United, ten Hag, mantiene la coerenza e si affida al portoghese solo occasionalmente, il ct del Portogallo, Fernando Santos, non osa metterlo in panchina. Questo può essere comprensibile, perché Ronaldo, dopotutto, “impressiona ancora con la sua presenza potente e la sua forza con la palla ferma”, ma ha dimostrato, contro la Spagna, che “segnare gol non è più una cosa ovvia per lui”.

Riuscirà a tornare in carreggiata in vecchiaia? Da presunto modello obsoleto, sarà in grado di riaccendere il turbo?

“Se Ronaldo dirà addio al calcio come ha fatto Federer, Lionel Messi piangerà come Nadal?”.