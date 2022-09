La Sueddeutsche: Ronaldo si sta allontanando sempre più dal suo mito

I dubbi sul fatto che il Portogallo possa giocare meglio senza di lui sono pressanti. È costretto a sopportare paragoni sempre più oltraggiosi

La Spagna ha battuto il Portogallo in Nations League con un gol all’88’ di Morata dopo una partita tutto sommato sterile e noiosa. Il Portogallo, scrive la Sueddeutsche, ha pagato a caro prezzo l’approccio conservativo dell’allenatore Fernando Santos e le occasioni mancate, come quelle di Cristiano Ronaldo. Su CR7 il quotidiano tedesco scrive che si sta allontanando sempre più dal suo mito e che ormai imperversa il dibattito sulla possibilità che il Portogallo sia in condizione di giocare meglio senza di lui.

“L’ormai 37enne attaccante del Manchester United si sta allontanando sempre più dal suo stesso mito. Giocava come un grande proprietario terriero e coltivava campi infiniti. Ma ora il suo raggio d’azione è limitato a un piccolo giardino, si è lamentato il quotidiano spagnolo El País prima della partita”. “I dubbi sul fatto che il Portogallo possa giocare meglio senza Ronaldo sono così pressanti che Bruno Fernandes, anche lui sotto contratto con il Manchester United, si è sentito in dovere di difenderlo: “Non dobbiamo dimenticare che è ancora il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale, quindi non iniziamo con le favole”.

L’obiettivo di Ronaldo di migliorare il suo record di gol è ancora rilevante, anche se sta raggiungendo un’età in cui deve sempre più sopportare paragoni oltraggiosi. Il quotidiano sportivo Marca ha scritto di recente che dovrebbe fare a meno dei cibi solidi e “passare alle zuppe”. Ronaldo stesso si vede nella nazionale portoghese per gli anni a venire. Nonostante attaccanti come Diogo Jota (Liverpool) o Rafael Leão (Milan) lo superino.