Kvara va ad abbracciare Zielinski prima del rigore di Politano: l’immagine è virale sul web

Il polacco era visibilmente scosso dai due rigori sbagliati ma era andato ancora sul pallone. Il gesto del georgiano testimonia la compattezza dello spogliatoio

Sempre più leader al Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Lo testimonia ulteriormente il gesto che il georgiano ha fatto ieri sera nei confronti di Zielinski, ripreso da diverse pagine social. Dopo i due rigori sbagliati dal polacco in pochi minuti, Piotr era infatti andato ancora sul pallone per calciare la terza volta dal dischetto. Alla fine, però, l’incarico se l’è preso Politano. Ebbene, pochi istanti prima che l’attaccante esterno ex Sassuolo ed Inter facesse gol, non è sfuggito ad alcune telecamere l’abbraccio che Kvara è andato a dare al suo compagno, visibilmente scosso dal doppio errore. Un immagine che rafforza l’idea che lo spogliatoio del Napoli sia molto unito.