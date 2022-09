In Qatar il Mondiale-Moneyball: la Fifa piazzerà 25 analisti di dati su ogni partita

Alla fine del match ogni giocatore potrà consultare i dati sulla propria prestazione, in tempo reale

La Fifa piazzerà 25 analisti di dati su ogni partita del Mondiale, uno per giocatore, che dovranno catturare i diversi eventi che si svolgono durante un match. Poi inserirà questa mole enorme di informazioni su una piattaforma che potranno consultare solo i giocatori e i loro tecnici. Praticamente in tempo reale. La deriva moderna del calcio-Moneyball è già qui.

Lo racconta La Nacion. La Fifa ha annunciato il lancio di questa applicazione – riservata e accessibile solo agli interessati – nell’ambito del pacchetto di novità che il Mondiale porterà in termini di statistiche avanzate.

I giocatori in pratica ora avranno una finestra diretta su queste statistiche che saranno combinate con il tracciamento dei loro percorsi, la loro influenza in campo, persino il dettaglio di quando entrano in contatto con la palla. Tutte queste variabili finiranno in un feed video da poter poter consultare a fine match.

I giocatori potranno anche condividere alcune cose sui propri social network, non i video, ma le metriche che vogliono evidenziare delle loro prestazioni.

Questa gestione personale dei dati è collegata ad un’altra notizia diffusa la scorsa settimana: la Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori, in collaborazione con la Fifa, ha rilasciato una carta dei diritti in cui si stabiliscono le regole sul controllo e sulla protezione dei dati dei giocatori . I giocatori potranno preservare i propri diritti sull’origine della raccolta dei dati, la certezza delle metriche e avranno la possibilità di rivendicare e richiedere la rettifica di tali informazioni e persino il diritto all’eliminazione dei dati personali.