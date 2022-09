“Il possesso palla della Lazio è così ossessivo che Immobile invece di tirare ha cercato l’ultimo passaggio”

Il CorSport: nonostante un dominio assoluto la Lazio non ha chiuso la partita. “Segni tu, no segno io, aspetta che ti metto davanti alla porta ed è finita male”

“Se si potessero vincere le partite con il possesso palla e non con i gol, la Lazio sarebbe una delle grandi favorite per la conquista dello scudetto”.

Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma definisce il possesso palla della squadra di Sarri

“talmente ossessivo, anche a Genova, che ad un certo punto lo stesso Immobile, sull’1-0, invece di tirare in porta ha cercato l’ultimo passaggio dentro l’area, come se si fosse accontentato dell’aggancio a Batistuta (184 gol)”.

Continua:

“Forse, esaltata da quella notte davanti al suo vecchio maestro Inzaghi, la Lazio a Marassi si è talmente celebrata davanti allo specchio che non ha pensato di chiudere la partita. Segni tu, no segno io, aspetta che ti metto davanti alla porta e così è finita male, nonostante un dominio assoluto che non può essere messo in discussione. Ma alla fine contano i gol e la Samp, con due tiri in porta, ha capitalizzato al massimo il suo tentativo di gioco ostruzionistico”.