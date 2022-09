Il Messaggero: sono stati Piccinini e Valeri a dire alla Lazio «Pagate quello che avete fatto in casa»

Sabato sera, dopo Lazio-Napoli, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha dichiarato che la Lazio sta “sui coglioni” agli arbitri. Ha detto che qualcuno ha anche spiegato alla Lazio che non viene ben vista dopo quanto accaduto dopo la partita col Bologna. Il Messaggero fa nomi e cognomi: ad aver fatto questa allusione sarebbero stati gli arbitri Piccinini e Valeri.

“L’allusione pesante del tecnico è a una frase che sarebbe stata pronunciata da Piccinini a Torino e poi da Valeri nell’incontro del 22 agosto a Formello, dopo le proteste del Comandante e dei suoi uomini alla prima giornata: «Pagate quello che avete fatto in casa». Ovviamente, smentiscono i vertici dell’Aia, orgogliosi della direzione di Sozza e infastiditi dalle esternazioni dell’allenatore biancoceleste, che in conferenza e in privato sabato sera aveva chiamato anche Lotito (lungo colloquio nella pancia dell’Olimpico nel post-partita) in causa: «Fossi nel presidente chiederei un incontro a Rocchi come prima cosa». Il patron si muoverà, ma pubblicamente non ha intenzione di metterci la faccia”.