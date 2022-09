Il Giornale: per conquistare qualche voto, Di Maio si batte per il rimborso aereo dei tifosi del Napoli

Il Giornale si occupa di Luigi Di Maio. Alla vigilia delle elezioni lo racconta come disperato perché a serio rischio di esclusione dal Parlamento (è candidato a Napoli). E riporta che ieri mattina era in prima fila al Duomo di Napoli per il miracolo di San Gennaro. E poi aggiunge che si è battuto per far ottenere ai tifosi del Napoli il rimborso aereo visto la partita di Champions Rangers-Napoli è stata chiusa ai tifosi ospiti.

Il ministro sta giocando tutte carte per raccogliere voti. Fa leva sulla fede in San Gennaro. Ma punta anche sull’altra fede dei napoletani, quella calcistica per il Napoli. Di Maio è stato il promotore di una singolare richiesta alle compagnie aeree Ryanair e Easy Jet: il rimborso dei biglietti dei voli in Scozia per i tifosi napoletani che non hanno potuto vedere la partita allo stadio con i Glasgow Rangers. «In tanti, spiega nella missiva il leader di Impegno civico – avevano già acquistato i ticket di volo o erano già arrivati in Scozia per assistere alla partita, avevano sostenuto le spese di vitto e alloggio, ma poi hanno trovato le porte dell’impianto sportivo chiuse per la decisione Uefa, che ha anche rinviato la partita di un giorno». Pare che il rimborso ci sarà. Per la gioia degli ultras del San Paolo che Di Maio spera di non riabbracciare da ottobre come steward.