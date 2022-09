Il Corriere dello Sport e la strana estate di Zaniolo: da “risorsa per far quadrare il bilancio” a insostituibile

Mourinho lo considera la chiave per uscire dalla «mini crisi di settembre». Nicolò scalda i motori: può essere convocato già lunedì con l’Empoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un approfondimento alla situazione relativa a Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma ha svolto il terzo allenamento senza tutore, il suo rientro si avvicina. Quello che però interessa al giornale è la sua «strana estate», un’estate in cui è passato dall’essere una «risorsa della Roma per far quadrare il bilancio» (diciamo pure che l’hanno provato a vendere in tutti i modi) a giocatore insostituibile, la chiave per uscire dalla «mini crisi di settembre», con due sconfitte in cinque giorni. .

Ad Albufeira Nicolò era rimasto mezz’ora a colloquio in mezzo al campo al termine di un allenamento con Pellegrini, il capitano gli aveva ribadito i concetti espressi da Mourinho, provando a ipotizzare di poter continuare a vincere insieme. Ad agosto c’è stato il blitz di Tiago Pinto a Londra e l’offerta del Tottenham, l’unica concreta. L’allenatore è intervenuto nuovamente togliendo Zaniolo dal mercato.

Ora a Roma sperano di poterlo riutilizzare quanto prima.

…l’allenatore spera di riavere il prima possibile l’attaccante, tanto da valutare in queste ore la possibilità di convocarlo per la partita di lunedì a Empoli o al massimo per quella di giovedì contro l’Helsinki. Intanto lo porterà in panchina, pur calcolando il rischio che può essere corso con una spalla lussata meno di quattro settimane fa.

Potrebbe addirittura rinnovare.

Tiago Pinto invia segnali a Claudio Vigorelli, il suo agente, per cominciare a discutere il contratto. Che avrà durata fino al 2027, con un ingaggio che partirà dai quattro milioni in su, bonus compresi. Con la prospettiva che anche la prossima estate, con il contratto già rinnovato, Zaniolo torni ad essere un uomo mercato con un valore che potrebbe essere superiore a quello attuale.