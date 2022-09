Il Chelsea perde. I tifosi su Koulibaly: «Sostituire Rüdiger con lui è come cambiare la Ferrari con la Fiat»

Champions, i Blues sconfitti 1-0 a Zagabria. Kalidou preso di mira su Twitter: «Non vince un duello aereo, era abituato a essere un top player a Napoli»

Comincia male la Champions League per il Chelsea di Tuchel che è nello stesso gruppo di Milan e Salisburgo. I Blues sono stati sconfitti 1-0 in trasferta dalla Dinamo Zagabria. Gol di Orsic al 13esimo minuto: una ripartenza improvvisa con Petkovic che di testa anticipa Koulibaly e spizza per Orsic che si ritrova quaranta metri di campo e beffa Kepa (sì, ha giocato Kepa) con un delizioso tocco di esterno. Il portiere basco ha pure compiuto una importante parata nel primo tempo deviando sul palo un tiro da trenta metri.

Il Chelsea ovviamente ha reagito, ha costruito occasioni ma non le ha concretizzate.

Ancora una prova al di sotto della sufficienza di Koulibaly che – come già accaduto dopo la vittoria sul West Ham – viene bersagliato dai tifosi su Twitter.

Gli dicono di tutto: «Era abituato a essere un top player a Napoli». «Sovrastimato». «Sostituire Rüdiger con lui è come sostituire una Ferrari con una Fiat». «Non c’è maturità nella partita di Koulibaly». «Non sembra un miglioramento». «Non vince un duello aereo». Addirittura c’è chi scrive che Maguire è più forte di lui.

Koulibaly has been shocking at Chelsea, used to be a top player at Napoli. — Patrick Henry, Hero 🇺🇦 (@clown_rob) September 6, 2022

it takes time but koulibaly is a waste. overhyped — Football Guru (@football___guru) September 6, 2022

Replacing Rudiger with Koulibaly is like replacing a Ferrari with a Fiat — CFC James (@CFCJames1) September 6, 2022

Koulibaly doesn’t look like an upgrade. Fofana is quality though — Jake ⭑⭑ (@ObafemiSZN) September 6, 2022

No maturity in Koulibaly’s game. — Shegs (@shegs__) September 6, 2022

How Can koulibaly not Win a single arial duel its pathethic — Rasmus🇩🇰 (@rasmus82952705) September 6, 2022

No wins, no clean sheets, just losses and red cards. Security man Koulibaly 🔥 pic.twitter.com/gH63Ra8mic — Pogba Senior (@thesaltihere) September 6, 2022