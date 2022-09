Iervolino: «Ho subito condannato l’errore del Var in Juve-Salernitana»

Il presidente della Salernitana Iervolino è intervenuto a Radio Crc, durante la trasmissione «Si Gonfia la Rete». Di seguito le sue dichiarazioni, così come riportate dal sito web dell’emittente radiofonica stessa.

La Salernitana e il Sassuolo saranno le prime squadre di A ad essere arbitrate da una donna, Maria Sole Ferrieri Caputi. Che ne pensa Iervolino?

«Sono felicissimo che Sassuolo-Salernitana sarà arbitrata da una donna, è giusto dare risalto ad una professione che può coinvolgere anche le donne. La Ferrieri è bravissima, ha il merito di aver conquistato tutto da sola con la sua personalità. Il 2 ottobre sarà una data storica per il calcio italiano, mi auguro che possa essere solo l’inizio».

A proposito di arbitri, Juve-Salernitana è stata la partita più discussa del campionato sotto questo punto di vista.

Iervolino e il calcio italiano.

«Bisogna trovare nuove energie perché stiamo vedendo che il calcio sta salendo, in altre parti del mondo, sotto l’aspetto finanziario. Il calcio italiano deve avere una proiezione e una prospettiva diversa, soprattutto, attirando i giovani verso questo sport. Sto partecipando poco alle assemblee di Lega, ma partecipa il mio amministratore, e la cosa importante è capire dove vogliamo arrivare con la MediaCompany che sia capace di andare nei mercati internazionali in modo autorevole, offrire servizi alle squadre e avvicinare i giovani. Ritengo che sia necessario un sacrificio anche economico. Il calcio italiano è molto complesso. La morfologia delle squadre di calcio italiane deve far riflettere, però ci può essere una rinascita».