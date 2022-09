Gotti: «Abbiamo avuto poco recupero, ci hanno dileggiati e ho perso le staffe»

In conferenza: «Il Napoli in questa fase è uno spettacolo. L’impresa contro il Liverpool me la sono goduta da allenatore e da sportivo italiano»

Nel post partita di Napoli-Spezia, l’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa.

“Non esiste la partita perfetta. Abbiamo sbagliato troppo nella prima mezz’ora, concedendo troppo al Napoli. Nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo tenuto il campo in maniera pregevole. Ci sono state tre o quattro azioni che potevamo sfruttare meglio, la grande qualità del Napoli ti impegna tanto nella fase difensiva e puoi perdere lucidità”.

Cosa è successo nel finale con Spalletti?

“Nel finale c’è stato un parapiglia su particolari insignificanti: il quarto uomo ha dato sei minuti di recupero, il Napoli ha segnato all’88 e dopo tre minuti abbiamo ricominciato il gioco, poi abbiamo giocato cinque minuti ed è difficile da capire. Non vale nulla, ma in quel momento lì ti senti anche dileggiare da qualcuno e si fa fatica a non perdere le staffe”.

Sul Napoli:

“Il Napoli in questa fase è uno spettacolo, è una squadra bellissima da vedere ed estremamente efficace. Voi siete stati partecipi di un’impresa contro il Liverpool, io me la sono goduta da allenatore e da sportivo italiano. In questa fase il Napoli è davvero difficile da affrontare, ha grande qualità. Ora per le grandi inizia un campionato diverso, giocare ogni tre giorni non dà il tempo di preparare bene certe gare e qualcosa si lascia per strada”.