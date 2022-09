Gazzetta: «quando era alla Juventus, Sarri non parlava di arbitri. Ora ha ripreso»

La Gazzetta torna su Maurizio Sarri che ieri in conferenza stampa ha detto che l’attacco agli arbitri lo rifarebbe tutta la vita. Il quotidiano sottolinea che il tecnico toscano non è proprio un esempio di coerenza.

Sarri avanza a testa bassa. Nella sua crociata contro gli arbitri che hanno diretto la Lazio tira in ballo gli avvocati: il tormentone potrebbe durare una stagione. L’allenatore toscano si è ormai calato nella parte del capopopolo: di solito è la società a intervenire in simili frangenti, a gettarsi nel testa a testa con i fischietti invece è Sarri.

Nel corso della sua carriera, la linea del tecnico laziale ha subito più di una sterzata, per non dire vere e proprie inversioni a U. Ai tempi di Empoli, dopo una partita contro il Milan, ha insinuato: «Nel dubbio, gli arbitri fischiano sempre a favore delle squadre con le maglie a righe». Opinione poi accantonata quando è passato alla Juve: con i bianconeri, lo scottante argomento non è stato più affrontato, zero problemi. Salvo poi ricredersi, c’è sempre tempo, come dimostrano le accuse lanciate in divisa laziale.