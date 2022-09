Gazzetta: l’Inter perde Brozovic. Sospetto stiramento e stop di 3-4 settimane 

Il croato si è fatto male durante il match con l’Austria. Oggi sarà sottoposto agli esami di rito, ma rischia di saltare le due gare con il Barcellona

Non c’è pace per l’Inter. Simone Inzaghi perde anche Brozovic. Ieri il centrocampista croato è stato costretto ad abbandonare il campo al 19′, durante la gara della Croazia contro l’Austria, in Nations League, per un problema alla coscia sinistra. Si teme uno stiramento, scrive la Gazzetta dello Sport. Si tratta del terzo infortunio ai flessori per i nerazzurri, dopo quelli di Romelu Lukaku e di Hakan Calhanoglu.

“Troppo fresco il dolore alla coscia per avere una diagnosi definitiva e serviranno accertamenti già oggi e controlli ripetuti per diversi giorni. Lo staff medico interista si è messo immediatamente in contatto sia con Brozo che con i colleghi della Croazia, che già hanno potuto far presente il rischio di uno stiramento. Al punto che il c.t. Dalic a fine partita ha iniziato a fare i conti, guardando ai suoi interessi più che a quelli dell’Inter: «Penso che starà fuori 3-4 settimana, ma sarà pronto per il Mondiale…».

Brozovic è tornato stanotte in Croazia, Oggi sarà sottoposto a risonanza. Domani sarà ad Appiano per fare ulteriori accertamenti e iniziare la terapia. Sabato con la Roma non avrebbe comunque giocato perché squalificato, ma rischia di saltare anche le due gare con il Barcellona, il 4 e il 12 ottobre.