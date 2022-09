Gazzetta: l’Inter chiude il bilancio con un rosso tra i 130 e i 140 milioni

Mercoledì si riunirà il Consiglio di Amministrazione dell’Inter. La Gazzetta dello Sport scrive che il bilancio che sarà presentato contempla un rosso tra i 130 e i 140 milioni. Un passivo più pesante delle previsioni, ma in miglioramento rispetto al 2021.

“La settimana del Cda dell’Inter. Si terrà mercoledì, è di fatto il momento in cui sarà presentato il bilancio chiuso al 30 giugno scorso, che poi sarà portato davanti all’assemblea degli azionisti a fine ottobre per l’approvazione. Il passivo sarà più elevato di quanto si pensava qualche mese fa, con le stime fissate a -120 milioni. In realtà il rosso sarà tra i 130 e i 140 milioni, complici alcune operazioni in uscita che hanno comportato comunque un esborso (leggi la buonuscita di Sanchez). Il rosso sarà comunque decisamente più contenuto rispetto al -245 milioni di un anno fa e anche in confronto al -254 ufficializzato dalla Juve solo pochi giorni fa. Non sono previsti, durante il Cda, accenni alla situazione societaria e alle voci che si rincorrono di una possibile ricerca di un socio di minoranza o della

vendita del club. Non è quella la sede. Semmai, più facile possa esserlo a fine ottobre, quando Zhang presiederà l’assemblea degli azionisti del club”.