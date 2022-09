Gazzetta: Inter, preparazione atletica sottotono. Il club si interroga sullo staff di Inzaghi

L’Inter in crisi di risultati solleva dubbi sulla condizione atletica dei giocatori nerazzurri, scrive la Gazzetta dello Sport.

Inzaghi ha portato con sé all’Inter due preparatori suoi fedelissimi, Fabio Ripert e Claudio Spicciariello, che hanno sostituito Antonio Pintus, passato al Real Madrid. Quando era all’Inter, Pintus ha fatto uno straordinario lavoro soprattutto su Romelu Lukaku. Il belga, che si prepara a tornare in campo dopo l’infortunio, sarà lo stesso visto ai tempi di Pintus? La Gazzetta si pone l’interrogativo.

“Ripert è stato allenatore e per Inzaghi è anche un confidente, non mancano i suggerimenti. Si occupa soprattutto di lavoro muscolare: “I muscoli hanno memoria”, è uno suo mantra. Di questi tempi, dopo un avvio complicato per i nerazzurri, anche il lavoro dello staff tecnico è sotto osservazione. Anche se l’Inter è comunque la terza squadra della Serie A per chilometri percorsi a partita e l’anno scorso i nerazzurri andavano forte. Il ritorno di Lukaku potrebbe salvare tutti: l’Inter e Inzaghi, ma anche chi circonda l’allenatore. La domanda sorge però spontanea: Romelu sarà lo stesso giocatore visto con Pintus?”.