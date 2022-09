Federnuoto, sospeso il presidente Barelli per “indagine su presunti illeciti”

Il Comitato Etico della Fina parla di “potenziali violazioni multiple delle regole della costituzione e del codice etico” e di sospensione provvisoria ed immediata

Il presidente della Federnuoto italiana, Paolo Barelli, è stato sospeso con effetto immediato per un’indagine su presunti illeciti. La Repubblica riporta alcuni stralci del comunicato con cui il Comitato etico ha annunciato la decisione. Si parla di “sospensione provvisoria e con effetto immediato” necessaria nel corso di indagini “su molteplici deferimenti di presunti illeciti di tre casi separati” nei confronti di Barelli.

Nella nota si legge:

“Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del Comitato Etico includono potenziali violazioni multiple delle regole della costituzione e del codice etico della Fina”.

In virtù della sospensione decisa, Barelli non potrà esercitare alcuna funzione o partecipare ad attività interne alla Fina, di qualsiasi genere. In conseguenza della sospensione, Barelli “non è idoneo a ricoprire la carica di presidente della Federazione Italiana Nuoto”.

Il quotidiano riporta anche la replica di Barelli: «La mia sospensione è una cosa brutta e completamente strumentale».