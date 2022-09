Deschamps chiede al Psg di risparmiare Mbappè: «Ha bisogno di respirare un po’»

A Telefoot: «So che Galtier vuole che giochi, ma deve giocare meno minuti. Non gli farà male, anzi»

L’allenatore della Francia, Didier Deschamps, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefoot inviando un chiaro messaggio al Psg: Mbappè deve giocare meno nel suo club, ha bisogno di respirare in vista del Mondiale.

“So che Galtier vuole che Kylian giochi. Ma di tanto in tanto ha bisogno di respirare un po’. Deve giocare meno minuti. Non gli farà male, anzi”.

Finora il Psg ha impiegato Mbappè in tutte le partite sia di campionato che di Champions. Anche Deschamps non intende privarsene: contro l’Austria, giovedì, lo ha tenuto in campo per 90 minuti.