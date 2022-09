CorSport: disastro Lecce, Pairetto sbaglia ancora, stavolta sarà fermato per parecchio tempo

Sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna commenta l’arbitraggio di Pairetto in Lecce-Monza, con i tre rigori non visti dall’arbitro. Il direttore di gara va verso uno stop forzato.

“Così come bisognerebbe spiegare come sia possibile che un arbitro internazionale (mai scelta fu più sbagliata a conti fatti) e un VAR con tanto di immagini riescano a non produrre lo straccio di un rigore su tre-episodi-tre in Lecce-Monza. Fallo di mano di Molina, fallo di mano di Hjulmand, fallo di mano di Pablo Marì. Pairetto sicuro che tutte le braccia siano sempre aderenti al corpo, Di Martino al VAR proprio non pervenuto: ieri in Lega erano furiosi, più per questo che per la vicenda-Torino (dove comunque non erano proprio serenissimi). Per Pairetto non si tratta neanche della prima volta quest’anno: errori da VAR in Samp-Atalanta, mandato in B ed errori gravi in Benevento-Frosinone, appena un turno di stop e poi Lecce-Monza. Dovrebbe essere fermato, almeno tre turni, poi un po’ di VAR, un (bel) po’ di B, poi c’è il Mondiale e ci vediamo per le Feste. Quello chi succede (o dovrebbe succedere) a chi la combina grossa”.