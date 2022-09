CorSport: anche senza Navas, il mercato del Napoli è un capolavoro. Risparmiati 40 milioni di ingaggi

Anche senza Navas, il mercato del Napoli resta super, scrive il Corriere dello Sport.

“Il mercato resta comunque super: gli acquisti di Raspadori, Olivera, Ndombelè, KIm, Kvaratskhelia, Simeone, Sirigu e Ostigard consegnano al ds Giuntoli scettro e corona. Avvalorati dalla cessione al Psg di Fabian per 23 milioni, giocatore in scadenza a giugno 2023 e assolutamente fermo sulla posizione di non rinnovare. Un capolavoro. Navas avrebbe garantito lo spessore internazionale e l’esperienza smarriti soprattutto con gli addii di Mertens, Insigne, Ospina e Koulibaly, ma a Spalletti è stata affidata una rosa importante, ampia, giovane e ricca di talenti. Centrato anche l’obiettivo iniziale della società di abbattere il monte-ingaggi: una quarantina di milioni lordi in meno a bilancio. E per finire la cessione di Ounas al Lilla: 2,5 milioni più 500.000 euro di bonus e il 40% sulla futura rivendita. Ambrosino, diciottenne principino dei cannonieri Primavera, andrà invece in prestito a Como. In B”.