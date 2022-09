CorSera: Spalletti è stato capace di confezionare il delitto perfetto

Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava definisce la vittoria del Napoli sulla Lazio, ieri all’Olimpico, il delitto perfetto.

“Tra Lazio e Napoli, messe a specchio tatticamente, è stata la qualità a fare la differenza. La qualità del gioco per la squadra di Sarri (finché è durata); dei singoli (un georgiano e un coreano) e dell’organizzazione per quella di Spalletti capace di confezionare il delitto perfetto. Subisce, soffre e va sotto: l’aggancio di Kim, il sorpasso è opera del solito Kvaratskhelia, al suo quarto gol. In testa alla classifica (con il Milan) ci va il Napoli, aspettando la Roma e l’Atalanta. Ci va anche un po’ a sorpresa, la sfida era cominciata malissimo. Mezz’ora in cui il Comandante ha mostrato tutta la sua forza, a tratti ha mortificato la sua ex squadra e imposto la legge di un Olimpico vestito a festa per l’occasione. Spalletti chiede velocità, il suo Napoli sembra invece un diesel”.