Causio: «in Milan-Udinese 3-3, faccio a Zico lo stesso “scavetto” di Neymar a Mbappé» (VIDEO)

La Gazzetta intervista Franco Causio che dice una cosa meravigliosa (oltre che vera) sullo scavino di Neymar per Mbappé.

I giovani di adesso hanno la vostra personalità?

«Temo di no. Noi non sbagliavamo un cross perché dopo l’allenamento ci fermavamo a calciare. Non sbagliavamo un cross, oggi ne azzeccano pochi. Social e videogiochi, altro che straordinari. Io ero attaccato alla maglia, dovevo tutto alla Juve. Un caso Pogba non sarebbe successo. E avevamo personalità: prima di un Milan-Juve, il loro tecnico, Giacomini, disse che sapeva come fermare me e Bettega, le fonti del gioco, con Morini e Maldera. Appena entrato dico a Roberto: “Sai che facciamo? Io vado a sinistra e tu a destra: 2-0 con due gol suoi su due assist miei. Trap ci ha detto “bravi”».