Boniek: «Le multe dell’Uefa sono morbide. I club che fanno debiti non devono giocare»

A Radio Anch’io: «Peraltro è tutto sospeso. È una questione grave che non si risolve a parole, speriamo che questa situazione migliori»

Nell’intervista rilasciata a Radio Anch’io, Zibi Boniek ha commentato le sanzioni inflitte dall’Uefa ai club che hanno violato il Fair Play Finanziario. Ha definito le multe morbide e sentenziato che i club che fanno debiti, semplicemente, non dovrebbero giocare.

«Le multe dell’Uefa sono morbide, peraltro tutto è sospeso, perché per tre-quattro anni le squadre possono dimostrare di saper gestire il proprio business in maniera corretta e giusta. Nel calcio devono e possono giocare i club che posseggono delle credenziali, non quelli che fanno i debiti e che, alla fine, portano grossi problemi. È una questione grave che non si risolve a parole, c’è gente chiamata a risolverlo e speriamo che questa situazione migliori».