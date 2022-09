Boniek: “io lo chiamo Kvaradona, non pensavo che fosse così forte”

Boniek è intervenuto a radio Anch’io. Si è espresso sul calcio italiano ma anche su Kvara.

Kvara io lo chiamo Kvaradona. Non lo conoscevo, ne avevo sentito parlare, onestamente non pensavo che fosse così forte. E devo dire che bisogna fare complimenti al Napoli che ha pescato un giocatore che ha qualità impressionanti e può ancora migliorare tantissimo.

Il calcio italiano

Io preferisco calcio all’inglese. Dove chi resta per terra va sostituito perché sta male, e non perché ha bisogno di acqua. Il calcio è uno sport di contatto. Oggi ci sono cose che francamente non capisco. Il nostro calcio prevedeva marcature a uomo e entrate dure. Il pallone non veniva restituito. C’era l’arbitro che decideva. Questo teatrino non mi piace. Il gioco duro, invece, mi piace da morire.