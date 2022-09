Arrivabene: «Dietro le scelte di mercato della Juve c’è una strategia legata ai giovani inseriti in squadra»

In conferenza stampa: «Avere in rosa giocatori di un certo nome serve a questi giovani per prendere esempio e diventare dei campioni».

Oggi la Juventus ha presentato in conferenza stampa i tre giovani talenti di casa: Fabio Miretti, Matias Soulé e Nicolò Fagioli. A rispondere alle domande della stampa c’erano l’amministratore delegato del club, Maurizio Arrivabene, e il direttore sportivo, Federico Cherubini. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Arrivabene ha parlato delle scelte di mercato fatte dal club in estate.

«C’è una strategia precisa dietro alle scelte di mercato estive della Juventus, una strategia legata ai giovani inseriti in prima squadra. In qualsiasi società i ragazzi hanno bisogno di un esempio, di un mentore: avere in rosa giocatori di un certo nome serve a questi giovani per prendere esempio e diventare dei campioni».

E ancora:

«Il progetto under 23 Next Gen parte da lontano, è stato voluto fortemente da Federico Cherubini e oggi comincia a portare i suoi frutti. Per noi non è soltanto calcio, ma i nostri giovani devono dare a tutti i ragazzi della loro età un esempio di vita e un modello di comportamento».