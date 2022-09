Aldo Grasso: basta ex calciatori a parlare di pallone in tv, non prendono mai posizione

Sul Corriere della Sera, Aldo Grasso scrive di Novantesimo Minuto e in generale della tendenza delle trasmissioni televisive a chiamare ex calciatori a commentare. Il problema è che questi ultimi non prendono mai una posizione. Dove sono finiti i giornalisti sportivi?

Su 90° minuto:

“Perché non svolge fino in fondo la sua funzione di servizio pubblico?”.

“Il difetto principale, come molte altre trasmissioni sportive, è che anche 90° minuto parla principalmente delle squadre più forti: Inter, Napoli, Milan e Juve. Capisco che una tv a pagamento debba fare i conti con gli abbonamenti e i bacini d’utenza, ma la Rai dovrebbe dare pari dignità al Monza come ad altre squadre, a prescindere dal numero di tifosi. Il difetto principale è che a commentare le partite sono stati chiamati degli ex calciatori come se il ruolo del giornalista fosse ormai del tutto superfluo. Gli ex calciatori sono «personaggi» inseriti nel mondo dello spettacolo e per resistere non devono mai prendere posizione. Marco Tardelli è una vita che si barcamena nei giudizi né carne né pesce, Lele Adani si crede ormai un poeta delle tattiche e Milena Bartolini dice cose di buon senso, non oltre”.