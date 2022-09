Adani: «Grazie a Spalletti, in 15 minuti la gente è passata dal pessimismo dell’estate all’ottimismo»

Parole al miele verso il Napoli quelle del noto opinionista ed ex calciatore Lele Adani, che – in diretta su Twitch, alla Bobo Tv – ha elogiato Luciano Spalletti e i calciatori azzurri.

«Il Napoli nelle prime 8 partite tra campionato e Champions League ha fatto 20 punti e 20 gol. E guardate che non è facile fare quel tipo di calcio, il tuo calcio, in Scozia. La filosofia e la mentalità si vede anche nei calciatori che magari pensano di partire titolari e non partono, e che quando entrano fanno la differenza, come Raspadori e Ndombele, che sono nuovi. Entrano e fanno gol. Io vedo una squadra, che al di là del sistema, al di là di chi gioca, ha calciatori votati al protagonismo, all’impatto di dominio sulla partita, ad andarsi a meritare una cosa, a non partire mai battuti. Sicuramente il calcio fatto in un certo modo lega con la gente che in 15 minuti dal pessimismo dell’estate è passata all’ottimismo, alla presa di coscienza del lavoro, al riconoscimento a chi sta facendo le cose in un certo modo. Le cose vengono svelate in negativo e in positivo, nel caso del Napoli in positivo»