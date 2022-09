A Sky: «Il Napoli ha dimezzato il monte ingaggi e rischia di essere più forte dello scorso anno»

Capello: «Koulibaly a Napoli era un leader, al Chelsea trova difficoltà». Marchegiani: «Il Napoli è anche una squadra molto ben allenata».

A Sky si parla di Kvara e di Napoli.

Capello: Bisogna fare gli applausi al Napoli, Kvara lo ha preso in anticipo.

Caressa: Tutti erano critici sul mercato, ha dimezzato il monte ingaggi e c’è pure il rischio che sia più forte.

Capello: per me sì.

Marchegiani: È anche una squadra molto ben allenata, la gestione di ieri è stata da grande allenatore, non si è preoccupato di 20-25 minuti in cui il Napoli non trovava spazio, la quadra ha continuato a giocare, a esplorare situazioni che sono diventate devastanti, a inizio secondo tempo ha tirato cinque volte a botta sicura. Non sminuiamo troppo la capacitò di scegliere da parte dei club italiani.

Capello: vorrei parlare della difficoltà di Koulibaly nel Chelsea, nel Napoli faceva tutto lui. Dipemde dalla velocità con cui giocano in Inghilterra. La velocità messa in campo dall’Udinese che ha messo in difficoltà dalla Roma.