«10mila per i cori razzisti, 2mila la bottiglietta e 4mila accendino e moneta…faccia 15mila tutto!»

Deve essere andata più o meno così tra il Giudice sportivo, fedele al suo prezzario, e il Milan. Col 10% di sconto sull’infrazione meno cara

«Allora, guardi, io vi voglio venire incontro, ma giusto perché questo mese c’è una promozione speciale su alcuni prodotti…»

Deve essere iniziata più o meno così la discussione tra il Giudice sportivo e il Milan. I tifosi rossoneri, infatti, a questo giro, le hanno fatte proprio tutte. I cori razzisti, ovviamente, «insultanti» e «di matrice territoriale»; immancabile la bottiglietta di plastica, descritta minuziosamente, come sempre, dalla nota pubblicata dalla Lega, che stavolta è “semi-piena”; e poi ci sono pure l’accendino e la moneta. I rossoneri devono aver chiesto lo sconto. I tifosi, con uno sguardo al prezzario, non hanno badato a spese: «prendiamo tutto», avranno detto. E in effetti uno sconticino deve esserci stato: facendo due conti, dei 15mila euro di ammenda che il club rossonero dovrà sborsare 10mila sono sicuramente imputabili ai cori razzisti. È la sanzione standard, a scatto fisso, quella di tutte le settimane. Anche col prezzo della «bottiglietta di plastica semi-piena», ci siamo: 2mila euro costò al Napoli la settimana scorsa, 2mila euro costa al Milan questa settimana. Per analogia, 2mila euro dovrebbero costare pure il lancio dell’accendino e quello della moneta. In tutto sarebbero 16mila, ma il Giudice ha applicato lo sconto del 10% sull’infrazione meno cara: facciamo 15mila e siamo apposto.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere inoltre, al 10° del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta di plastica semipiena e nel recinto di giuoco un accendino ed una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.

Quello che non ci è chiaro, però, è come mai l’Udinese debba pagare 2mila euro, anziché mille, per il lancio di un solo umilissimo bicchiere di plastica. Sarà una plastica pesantissima, vai a sapere.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.