Zanetti: «Girone difficile, ma siamo l’Inter, non abbiamo paura, ce la giocheremo»

Dopo il sorteggio dei gruppi di Champions, con un girone di ferro per l’Inter, ai microfoni di Sky ha parlato Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro.

«Girone difficile, complicato, con Bayern e Barcellona, ma noi siamo l’Inter, anche l’anno scorso contro il Liverpool ci siamo dimostrati all’altezza. Dovremo essere al top della forma quando affronteremo queste squadre, la Champions è una questione di dettagli, ce la giocheremo. Ricordo la semifinale con il Barcellona e anche il Bayern, ora il calcio però è cambiato. Dovremo essere al top della forma, ma la prepareremo nel migliore dei modi, siamo una squadra in crescita, ci proveremo anche quest’anno come l’anno scorso. È un grande stimolo affrontare ora queste squadre. Vogliamo dare continuità al nostro percorso, non abbiamo paura, grande rispetto, sì, ma saremo pronti e preparati»