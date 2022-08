«Where is your World Cup?». I tifosi del New England provocano Insigne, lui sorride (VIDEO)

L’ex capitano del Napoli si accingeva a battere un calcio d’angolo quando i tifosi avversari lo hanno deriso. Lui non ha dato loro peso

In rete gira un video che ritrae Lorenzo Insigne mentre sta per calciare dalla bandierina, durante la partita contro il New England Revolution di domenica scorsa. I tifosi avversari lo deridono chiamando in causa la mancata qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale in Qatar. Mentre Insigne sta per battere il corner, i tifosi gli urlano ridendo:

«Where is your World Cup?».

L’ex capitano del Napoli li guarda e sorride, senza dare loro troppo peso. Nella stessa partita, Insigne ha sbagliato un calcio di rigore. Il match è finito in pareggio, a reti inviolate.