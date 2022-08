van Basten: «Antony non vale assolutamente 100 milioni di euro»

L’ex Ajax Marco van Basten ritiene che i 100 milioni di euro pagati dal Manchester United per Antony siano davvero troppi. Antony è il secondo acquisto più costoso della storia del club inglese dopo Paul Pogba. Secondo van Basten a guadagnare dall’operazione di mercato è solo l’Ajax. Lo ha dichiarato ieri sera a Ziggo Sport.

«Se Antony vale 100 milioni di euro? No, assolutamente no. Non ha ancora dimostrato molto. Ovviamente ha giocato alcune belle partite, ma la sua efficienza non si è elevata negli ultimi due anni».