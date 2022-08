Valdano: il mondo ignora i cambiamenti climatici, figuriamoci le alchimie del Barcellona

È sabato e c’è Jorge Valdano sul Paìs che presenta la Liga. Riportiamo la parte relativa al Barcellona.

Inizia una Liga strana che si fermerà alla fine dell’anno quando comincerà un Mondiale strano. È tutto strano nel calcio del futuro. Anche l’estate è stata strana, incoraggiata da un impoverito Barcellona che ha deciso di pagare i suoi debiti comprando. Joan Laporta è apparso ogni tanto in televisione, pieno di ottimismo, per dirci che stava vendendo il futuro per comprare il presente, un business che ha mascherato il rischio con il potere di nomi seducenti. L’arrivo di Koundé ha fatto dimenticare quello di Christensen; Kessié era nascosto dietro il possibile arrivo di Bernardo Silva; Lewandowski ha coperto Raphinha; per non parlare di Dembélé, oscurato dopo essere uscito da una porta girevole da cui è tornato illuminato dai riflettori. In un mondo che ignora i cambiamenti climatici, chi volete che si preoccupi del futuro di una squadra di calcio che promette emozioni per il futuro. Stendiamo un velo.