The Sun scrive del gol di Ndombelé: «Il flop del Tottenham segna in amichevole davanti a 40.000 persone»

«Un’incredibile mix di grazia e potenza», sentenzia il giornale inglese. «I tifosi del Napoli hanno avuto subito prova di ciò che è in grado di fare»

L’eco del gol di Ndombelé contro la Juve Stabia, in amichevole, è arrivato pure in Inghilterra. Ne scrive il Sun, dalle cui righe traspare una certa incredulità per il fatto che oltre 40.000 persone abbiano scelto di recarsi allo Stadio Maradona per assistere ad un’amichevole. Ebbene, il motivo, naturalmente, era poter dare un’occhiata ad alcuni dei nuovi acquisti. Ndombelé – definito dal Sun “il flop del Tottenham” – ha sicuramente lasciato sensazioni molto positive.

«Il suo gol è un’incredibile mix di grazia e potenza», scrive il Sun. «I tifosi del Napoli hanno potuto apprezzare fin da subito cosa Ndombelé è in grado di fare: il francese ha prima saltato il suo marcatore con un movimento assai rapido e ha poi esploso un tiro inarrestabile verso la porta»

La storia di Ndombelé è nota: al Tottenham, dall’arrivo di Conte, non ha avuto vita facile. Tanto da aver chiuso l’ultima stagione al Lione. Alcuni tifosi, però, non l’hanno dimenticato. Il Sun riporta alcuni tweet dei fan degli Spurs. Qualcuno s’è detto contento per lui, di averne sempre avuto considerazione; qualcuno è arrabbiato: «segna solo quando se ne va!»; qualcuno, invece, ironico rispetto a una condizione fisica ancora da trovare: «sembrava distrutto dopo un po’ di sforzo…».