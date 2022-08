Spalletti: «Gol e assist di Kvara all’esordio? Lo abbiamo comprato per questo»

In conferenza. «Kim è stato perfetto, sontuoso. Mostruoso. Per forza fisica e per personalità»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha riparlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria riportata alla prima di campionato contro il Verona

Far innamorare i tifosi?

Avevo detto che dovevamo provarci fin da subito. Dobbiamo far vedere che non dobbiamo far pentire di aver scelto noi come portavoce della loro passione in campo. Vestire questa maglia i obbliga a tentare di vincere sempre. Non ci sono possibilità di salvezza in nessun risultato o prestazione. O vinci o altrimenti… questo è ciò che è scritto nelle etichette del Napoli, è lì che c’è segnata già la passione del Napoli.

Mi è piaciuto quello che ho visto in campo nel complesso. Ma nel primo tempo non siamo stati cattivissimi. Abbiamo sprecato e non si può lasciare in discussione una partita così fino al 20esimo del primo tempo perché la mia squadra è più forte del Verona e lo stava faeendo vedere. Ma si deve completare il discorso, non puoi farlo vedere a metà. Poi è uscito il carattere e si vedeva che l’avremmo recuperata.