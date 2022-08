Spalletti: «Bisogna giocare con più pulizia, avere più qualità nella costruzione del gioco»

A Dazn: «La squadra la partita l’ha fatta, anche se meno precisa di altre volte. Dovevamo vedere all’opera i nuovi, ritenevo fosse la partita giusta»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della gara contro il Lecce.

«Bisogna giocare con più pulizia, bisogna avere più qualità nella costruzione del gioco, se cominci bene l’azione l’occasione che ti capita è più pulita. Abbiamo tirato in porta, forzato, loro nel secondo tempo si sono chiusi ed è diventata difficile, ma la squadra la partita l’ha fatta, meno precisa di altre volte, ma nel complesso buona».

Cosa non ti ha convinto nel primo tempo? Lobotka vi fa girare di più?

«Nel primo tempo la palla la facevamo girare lenta, non si riusciva a entrare con qualità perché nella fase di costruzione non eravamo così rapidi da andare a prendere l’uomo libero. Si è toccato sempre una volta in più la palla, è diventato difficile e ho deciso di cambiare».

Hai fatto 6 cambi, chi ha dato qualcosa in più e chi poteva fare di più?

«Bisogna dare minutaggio a tutti, in questa vicinanza di partite non si può pensare di giocare sempre con gli stessi e poi faccio i cambi perché ho una rosa di livello perciò si usano tutti, chi prima chi dopo. Ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori, poi ci vuole il mediano che corre, ho cercato di proteggerlo a sinistra con la corsa di Elmas e ricercare equilibrio in altro modo facendo giocare il trequartista, il sottopunta, ma ci siamo allungati troppe volte e perso il pallino del gioco troppe volte, allora poi ho tentato di recuperare il gruppo che in questo momento è più squadra che nel secondo tempo ha fatto una buona partita».

Nel secondo tempo il riempimento dell’area ti ha soddisfatto?

«Osimhen non si è accorto di Kvara ma poteva fare gol anche lui, in area non ci siamo spartiti bene i cross, ma ci abbiamo provato, gli spazi erano davvero pochi per trovare l’incornata vincente»

La rosa è omogenea?

«Li dovevamo vedere all’opera i nuovi, non si può vedere il livello solo in allenamento, oggi ritenevo fosse la partita corretta, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà anche se poi la partita l’abbiamo fatta, nel secondo tempo meglio, ma loro si sono difesi bene e non abbiamo trovato gli spazi per fare male, abbiamo messo tantissimi palloni in area di rigore».