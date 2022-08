Sconcerti: «Con Kvara il Napoli ha trovato un buon giocatore, il più in forma dal punto di vista fisico»

Calciomercato.com intervista Mario Sconcerti. Parla della Juve («La Juve non c’è mai stata. Ricordo poche partite sconclusionate come quella di Genova») ma anche del Napoli e di Kvaratskhelia.

«Il Napoli ha trovato un buon giocatore, che è anche il più in forma da un punto di vista fisico, fattore che in questa fase della stagione pesa molto».

Il Napoli è da scudetto?

«Vediamo, manca tantissimo. Per ora vedo che i napoletani mettono le mani avanti, non vogliono sentire parlare di scudetto. Fanno bene. La troppa pressione ha già giocato brutti scherzi in passato. Napoli è l’unica grande città ad avere una squadra sola e questo raddoppia la pressione».