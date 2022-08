Repubblica: la prestazione di CR7 sembrava quella alla Juve l’anno scorso contro l’Udinese, prima di dileguarsi

Ieri nel primo tempo, dopo una buona occasione sprecata da Bruno Fernandes, i “gabbiani” hanno travolto lo United come in un film di Hitchcock, soprattutto nelle ripartenze, che hanno lanciato i due gol di Pascal Gross, sempre solo davanti a De Gea. Ten Hag aveva preparato la partita per dominarla sin dall’inizio. Ma lo United si è presto sgretolato. Il centrocampo rimane inguardabile con Fred e McTominay, il nuovo acquisto Eriksen ha toppato come falso nueve all’inizio, Bruno Fernandes è da tempo disperso dall’arrivo di Cristiano Ronaldo che gli ha pestato i piedi, Rashford è di una inconcludenza oramai patologica, mentre la nuova colonna difensiva Lisandro Martinez (68 milioni di euro) è riuscito nell’impresa di essere ancora più imbarazzante di Maguire.