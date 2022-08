«Osimhen vuole giocare la Champions, il Napoli la gioca e lo United no»

Akatugba aul canale Twitch di calciomercato.it: «È un’idea di Mendes. Sappiamo che Victor piace molto al Manchester. Se poi il Napoli ha interesse a big money…»

Oma Akatugba, giornalista e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha rilasciato dichiarazioni sul canale Twitch (TVPLAY_CMIT) di calciomercato.it, nel programma condotto da Marco Giordano.

«Victor vuole giocare la champions, lo United non fa la Champions League. Questa di Ronaldo a Napoli e Osimhen al Manchester United è un’idea di Mendes. Victor non ne sa nulla, lo ha appreso dai giornali e dai social. Lui sta bene a Napoli e vuole giocare al Champions a Napoli, è focalizzato solo sul Napoli. Per quel che sappiamo noi, è più lo United che sente di aver bisogno di un attaccante. Abbiamo saputo una settimana fa che Osimhen piace tanto al Manchester che ha bisogno di un attaccante come lui Poi, se il Napoli vuole fare big money (ha detto così, ndr), è un altro discorso. Potrebbe essere il Napoli a voler spingere.

SUL MANCHESTER UNITED E LO “SCAMBIO” CON RONALDO – “Victor non ha sentito niente di questa operazione, lo sta leggendo sui giornali come voi. Al momento non ci sono offerte ufficiali dello United, per ora è solo un’idea di Jorge Mendes (l’agente di Ronaldo ndr). Al momento in cui vi sto parlando Victor non sa nulla”.

SULL’INTERESSE PASSATO DELLE BIG EUROPEE – “Sono tutte chiacchiere, nessuna offerta ufficiale. Con City e Chelsea non c’è mai stato niente. Tutte voci dei media. L’unica più vicina ad essere verità è il Manchester United. Io l’ho sentita anche la scorsa settimana da altri agenti, che parlavano dello United su Victor”

SULLA CORTE DEL MANCHESTER UNITED – “Non penso che Victor andrebbe allo United. Ci ho parlato con lui, cercando di capire girandoci intorno quali fossero le sue intenzioni, ma parla solo del Napoli e della Champions League. Non fa altro che parlarne. Lo United non fa la Champions League. È felice di giocare con il Napoli ed è emozionato di affrontare Liverpool e Ajax. Il suo obiettivo non è il mercato ma è segnare tanti gol col Napoli. Non penso che sia interessato allo United. Poi cosa succederà nelle prossime sessioni non lo sa nessuno, ma adesso è concentrato sul Napoli.”

SU UN’EVENTUALE OFFERTA DELLO UNITED – “È il Manchester United che sta disperatamente cercando un attaccante, e ho sentito da più fronti che sono interessati a Victor. Se fanno un’offerta seria sarebbe difficile per il Napoli tenere Victor. Per quanto riguarda Victor, a quanto mi ha detto lui è più interessato a giocare la Champions League che ad andare allo United. Poi se il Napoli spinge per una cessione è un altro conto.”

Anche l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, prende posizione su Twitter in merito al tema del giorno. Scrive:

Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio.

Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni. @victorosimhen9 #teamRC — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 26, 2022