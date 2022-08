«Nel mio poster per i Mondiali mostro la passione, la bellezza e l’energia del gioco»

«L’idea è arrivata dalla cultura locale del Qatar e dalle mie più recenti esplorazioni nella performance art. Ciascun poster cattura idee concettuali che riportano lo spettatore a un tempo e a un luogo in modo quasi surrealista. Il poster principale rimanda ad aspetti che mostrano il nostro amore e la nostra passione per il calcio, elementi come il tifo, l’ospitalità, lo stare insieme e l’eccitazione all’interno degli stadi. I poster di supporto si concentrano sulla bellezza del gioco in modo fisico, statuario ed elegante. Volevo creare una sensazione di energia, con i momenti in cui il te po sembra fermarsi. Ogni poster è progettato per completare l’altro, in un’opera d’arte semplice ma allo stesso tempo complessa».