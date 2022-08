Napoli-Juve Stabia, la presentazione della squadra in diretta tv sul canale di Kiss Kiss Napoli

È il 76 del digitale terrestre. Si gioca domani alle 18. Telecronaca di Carlo Alvino e interviste ai protagonisti a fine partita

È ufficiale e lo comunica Radio Kiss Kiss Napoli sui social network: chi non potrà andare allo Stadio Maradona (dalle 14 di oggi anche i non abbonati potranno provare a prenotare un posto, l’ingresso è gratuito) potrà guardare l’amichevole contro la Juve Stabia e la presentazione del nuovo Napoli (e dei nuovi acquisti tra cui Ndombelé, Raspadori e Simeone) in diretta TV al canale 76 del digitale terrestre, su Kiss Kiss Napoli Tv. Telecronaca di Alvino e interviste ai calciatori a fine partita.

+++ ESCLUSIVA +++

👉Mercoledì 24 agosto alle ore 18, in diretta e in #esclusiva su Kiss Kiss Napoli Tv, canale 76 del DTT, l’amichevole: #NAPOLI – #JUVESTABIA 🏟️Allo stadio “Diego Armando Maradona”

🎙️Telecronaca di @Carloalvino e interviste esclusive di fine partita pic.twitter.com/i02kjNjPfq — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) August 23, 2022